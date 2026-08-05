W wieku 69 lat zmarł Andrzej Morozowski, dziennikarz TVN24

Ojciec dziennikarza pracował w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa

Morozowski pochodził z rodziny żydowskiej. Jego ojcem był Mordechaj Mozes, który po wojnie posługiwał się nazwiskiem Mieczysław Morozowski. Dziennikarz sam prostował pojawiające się w mediach nieścisłości dotyczące rodzinnej historii. „Mój ojciec rzeczywiście był Żydem, tylko nazywał się Mordechaj Mozes” – mówił w 2013 roku w rozmowie z „Newsweekiem”.

Ojciec Morozowskiego przed wojną działał w komunistycznym ruchu młodzieżowym. Po kampanii wrześniowej znalazł się w Związku Sowieckim, a po wojnie został zatrudniony w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego – jednym z najważniejszych organów represji stalinowskiego państwa. Z tego powodu Andrzej Morozowski był w prawicowej publicystyce zaliczany do środowiska określanego mianem „resortowych dzieci”.

Sam dziennikarz nie wypierał się rodzinnego pochodzenia, ale odrzucał przekonanie, że życiorys rodziców musi determinować poglądy ich dzieci. Jako przykład wskazywał osoby pochodzące z podobnych środowisk, które obrały zupełnie inną drogę polityczną. Pozostaje jednak faktem, że jeden z najbardziej znanych dziennikarzy politycznych III RP był synem przedwojennego komunisty i powojennego pracownika MBP.