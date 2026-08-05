W wyniku ataku zmarło 14 osób, zaś 27 zostało rannych. Dotychczasowy bilans ofiar potwierdziła Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Zaatakowane zostały budynki mieszkalne oraz obiekty logistyki.

Władze ukraińskie informowały o zbliżającym się ataku jeszcze we wczesnych godzinach nocnych. Jak podał mer Kijowa Witalij Kliczko, zniszczony został zlokalizowany w pobliżu centrum miasta magazyn. Służby ratunkowe wyciągnęły z ruin budynku dwie osoby.

Ponadto, jak podają media ukraińskie, jedno z uderzeń doprowadziło do wycieku amoniaku. Życie i zdrowie ludzkie nie jest jednak z tego powodu zagrożone ze względu na szybką interwencję służb ratunkowych.

Duże zniszczenia odnotowano m.in. w mieście Browary, gdzie w ogniu stanęły kompleksy logistyczno-magazynowe, zakłady produkcyjne, a także obiekty handlowe.

Tymczasem Ukraina również kontynuuje swoje ataki na rosyjskie zaplecze. Celami powtarzających się nalotów ukraińskich dronów są m.in. centra logistyczne rosyjskiego giganta handlowego Wildberries – po ukraińskich atakach już tylko mniejsza część magazynów tej firmy nadaje się do użytkowania.

Ponadto wczoraj ukraiński dron spadł na rosyjską plażę, w wyniku czego śmierć poniosły 4 osoby.