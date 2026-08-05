Wygranie wyborów prezydenckich przez Nawrockiego dla wielu było ogromnym zaskoczeniem. Nie było także wiadomo, jakie będą losy samego zaprzysiężenia, ponieważ ówczesny marszałek Sejmu Szymon Hołownia znajdował się pod nieustanną presją, aby zaprzysiężenie wstrzymać bądź opóźnić. Ostatecznie jednak ceremonia odbyła się przy zachowaniu wszelkich formalności.

Z kolei jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie Super Expressu, 47 proc. ankietowanych pozytywnie oceniło pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego.

Przeciwnego zdania jest 43 proc. respondentów – osoby te nie popierają Nawrockiego i negatywnie oceniają jego prezydenturę.

Jedynie 10 proc. ankietowanych nie miało na ten temat zdania, co zdaje się tylko pokazywać, jak bardzo wyrazistą postacią jest Nawrocki.

„Karol Nawrocki ma większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość, co oznacza, że udało mu się zdobyć zaufanie wyborców całej prawicy, a może także wyborców innych partii politycznych” – powiedział Super Expressowi Sergiusz Trzeciak, specjalista od marketingu politycznego.

„To prawdopodobnie zasługa zmiany nastawienia nowego prezydenta wobec Ukrainy i odebrania przez niego Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu” – dodał.

Faktem zaś jest, że Nawrocki prowadzi politykę znacznie bardziej asertywną wobec naszego wschodniego sąsiada niż jego poprzednik Andrzej Duda.