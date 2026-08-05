Podczas programu „Graffiti” Marcin Fijołek zapytał rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, czy przed Pałacem powstaje „oktagon na wzór prezydenta Trumpa”. „Nie, absolutnie nie” – odpowiedział przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, wyjaśniając, że montowane są trybuny dla uczestników czwartkowej uroczystości.

Prezydent podsumuje pierwszy rok urzędowania

Spotkanie odbędzie się 6 sierpnia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Organizatorzy zapraszają uczestników przed Pałac od godz. 17, natomiast oficjalne rozpoczęcie wydarzenia zaplanowano na godz. 17.30.

Program obejmuje debatę publicystów poświęconą pierwszemu rokowi prezydentury, krótki występ artystyczny oraz przemówienie Karola Nawrockiego. Prezydent ma przedstawić najważniejsze dokonania minionych dwunastu miesięcy i bezpośrednio spotkać się z osobami, które przyjdą na Krakowskie Przedmieście.

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker podkreślił, że podobnego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego dotychczas nie organizowano. Wstęp do otwartego sektora będzie bezpłatny, jednak uczestnicy muszą liczyć się z kontrolą bezpieczeństwa i przestrzegać regulaminu uroczystości.