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Ukraina

Pociski dla Ukrainy. Media: Trump odmówił Zełenskiemu

Brytyjskie media donoszą, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odmówił prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, który zwrócił się do USA z prośbą o przekazanie setek pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot.

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Fot. screenshot: YouTube (PBS NewsHour)
Fot. screenshot: YouTube (PBS NewsHour)

Wedle doniesień „Financial Times”, amerykański przywódca odrzucił prośbę prezydenta Ukrainy w czasie spotkania w Białym Domu, które miało miejsce w ub. tygodniu. Odmowę miał uzasadnić ograniczonymi zapasami pocisków przechwytujących, których Amerykanie potrzebują obecnie do ochrony swoich obiektów na Bliskim Wschodzie w związku z konfliktem w Iranie. 

Wcześniej Zełenski informował w mediach społecznościowych, że „niestety, w tym roku dostawy środków do zwalczania rakiet balistycznych od partnerów znacząco się zmniejszyły”.

- „Liczba przekazywanych pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej spadła trzykrotnie w porównaniu z 2025 rokiem. Dotyczy to nie tylko bieżącego okresu letniego, lecz całego pierwszego półrocza 2026 roku”

- podkreślił.

Stwierdził przy tym, że „partnerzy dysponują tymi rakietami”.

- „Kluczowe jest jednak podjęcie niezbędnych decyzji politycznych, dotyczących ich dostaw oraz przyspieszenia produkcji, w tym jej lokalizacji w Ukrainie. To może znacząco wesprzeć nie tylko nasz kraj, lecz także globalną ochronę życia”

- przekonywał.

Źródło: DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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