Pociski dla Ukrainy. Media: Trump odmówił Zełenskiemu

Wedle doniesień „Financial Times”, amerykański przywódca odrzucił prośbę prezydenta Ukrainy w czasie spotkania w Białym Domu, które miało miejsce w ub. tygodniu. Odmowę miał uzasadnić ograniczonymi zapasami pocisków przechwytujących, których Amerykanie potrzebują obecnie do ochrony swoich obiektów na Bliskim Wschodzie w związku z konfliktem w Iranie.

Wcześniej Zełenski informował w mediach społecznościowych, że „niestety, w tym roku dostawy środków do zwalczania rakiet balistycznych od partnerów znacząco się zmniejszyły”.

- „Liczba przekazywanych pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej spadła trzykrotnie w porównaniu z 2025 rokiem. Dotyczy to nie tylko bieżącego okresu letniego, lecz całego pierwszego półrocza 2026 roku”

- podkreślił.

Stwierdził przy tym, że „partnerzy dysponują tymi rakietami”.

- „Kluczowe jest jednak podjęcie niezbędnych decyzji politycznych, dotyczących ich dostaw oraz przyspieszenia produkcji, w tym jej lokalizacji w Ukrainie. To może znacząco wesprzeć nie tylko nasz kraj, lecz także globalną ochronę życia”

- przekonywał.