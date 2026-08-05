Wedle przeprowadzonego audytu, w Szpitalu Południowym lekarze dyżurowali po 48, 60, a nawet 72 godziny bez przerwy. Rekordowy dyżur wyniósł 110 godzin, co oznacza, że w teorii lekarz miał pracować blisko pięć dób bez przerwy.

Afera wokół szpitala rozpoczęła się od zwrócenia uwagi na zarobki młodego lekarza bez specjalizacji, który zarobił w ciągu roku 1,6 mln zł. Dawid Kacprzyk miał być koordynatorem SOR w tym szpitalu. Tyle tylko, że jak wynika z zaprezentowanego przez Trzaskowskiego audytu… taka funkcja nie istniała.

- „Ta funkcja po prostu nie istniała, takiego stanowiska nie było w regulaminie organizacyjnym szpitala. Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze”

- powiedział włodarz stolicy.

- „Nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane. Po drugie, stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300 zł, a potem na 330 zł, więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści, a mówimy (...) o młodym lekarzu (...), który był na drugim roku specjalizacji”

- podkreślił.

Dodajmy – mówimy też o działaczu Koalicji Obywatelskiej, który miał oświadczyć dyrektor placówki, że „pilnuje szpitala w imieniu Rafała Trzaskowskiego” i mieć bliskie relacje osobiste z wiceprezydent stolicy.

Dalej Trzaskowski mówił o wykazanych w audycie nieprawidłowościach w działalności SOR. To m.in. nałożona przez NFZ kara za zbyt długie oczekiwanie karetek na przyjęcie pacjentów.

- „Audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru na dwóch oddziałach jednocześnie, z wypłatą za obie pozycje. Audytorzy stwierdzili również, wykonywanie świadczeń w innych placówkach w tych samych godzinach, w których lekarz miał płacony dyżur w szpitalu”

- relacjonował prezydent Warszawy.