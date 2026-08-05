Jarosław Kaczyński składał zeznania w charakterze świadka, w umorzonym już śledztwie dot. tzw. dwóch wież. W ub. tygodniu w mediach pojawiło się nagranie z tego przesłuchania. W reakcji na ten wyciek prokuratura poinformowała, że dostęp do pełnych akt miał jedynie poseł Koalicji Obywatelskiej, mec. Roman Giertych.
- „Było pouczenie dla wszystkich osób biorących udział w przesłuchaniu o treści artykułu 241, czyli o odpowiedzialności karnej za upublicznienie przed uprawomocnieniem się materiałów z postępowania przygotowawczego”
- zaznaczył w rozmowie z „Faktem” prok. Piotr. Antoni Skiba.
Sam mec. Giertych broni się przekonując, że do wycieku doszło w prokuraturze. Tymczasem w poniedziałek portal Goniec.pl opublikował kolejny fragment nagrania.
Donald Tusk: Roman Giertych nie jest świętą krową
O wyciągnięcie konsekwencji wobec posła Giertycha w związku z wyciekiem nagrań dziennikarze zapytali dziś premiera Donalda Tuska.
- „Gdyby się okazało, że poseł Giertych cokolwiek zrobił nielegalnie, np. wyniósł te materiały, to oczywiście poniesie konsekwencje”
- zapewnił szef rządu.
- „Zapytam wprost prokuratora generalnego, czy takie jest przekonanie prokuratury [że to Roman Giertych wyniósł nagrania]. Jeśli tak, to oczekuję natychmiastowego wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. Nie tylko oświadczeń prasowych, ale także dochodzenia i proszę mi wierzyć, Roman Giertych z mojego punktu widzenia człowiek zasłużony w niektórych sprawach, w niektórych kontrowersyjny, nie jest świętą krową. Jeśli złamał prawo, jest out”
- dodał.
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