Wizyta papieża w Polsce. Abp Wojda spotkał się z szefem MSZ

Formalne zaproszenia do papieża skierowali zarówno polscy biskupi, jak i polskie władze – w tym prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Planowana wizyta biskupa Rzymu będzie przygotowywana wspólnie przez stronę kościelną i rządową.

- „Ze względu na międzynarodowy charakter wizyty Ojca Świętego Ministerstwo Spraw Zagranicznych obejmie rolę koordynacyjną przygotowań po stronie rządowej”

- przekazało Biuro Prasowe KEP.

Po ustaleniu terminu podróży apostolskiej powołany zostanie Zespół do spraw organizacji pielgrzymki, składający się z przedstawicieli podmiotów kościelnych i państwowych.