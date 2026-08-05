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Kościół

Wizyta papieża w Polsce. Abp Wojda spotkał się z szefem MSZ

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda spotkał się dziś z szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wicepremierem Radosławem Sikorskim. Rozmowy dot. przygotowań do możliwej pielgrzymki papieża Leona XIV do Polski.

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Fot. za: X.com (@EpiskopatNews)
Fot. za: X.com (@EpiskopatNews)

Formalne zaproszenia do papieża skierowali zarówno polscy biskupi, jak i polskie władze – w tym prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Planowana wizyta biskupa Rzymu będzie przygotowywana wspólnie przez stronę kościelną i rządową.

- „Ze względu na międzynarodowy charakter wizyty Ojca Świętego Ministerstwo Spraw Zagranicznych obejmie rolę koordynacyjną przygotowań po stronie rządowej”

- przekazało Biuro Prasowe KEP.

Po ustaleniu terminu podróży apostolskiej powołany zostanie Zespół do spraw organizacji pielgrzymki, składający się z przedstawicieli podmiotów kościelnych i państwowych. 

Źródło: Episkopat.pl, Fronda.pl

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