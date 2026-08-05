Wszystko przez braki Ukrainy w amunicji do zwalczania rosyjskich środków napadu powietrznego.

- „Narastająca bezradność Ukrainy wobec rosyjskich ataków z użyciem pocisków balistycznych zapowiada katastrofę humanitarną (a może i załamanie polityczne) zimą, gdy Rosja skoncentruje się na niszczeniu infrastruktury energetycznej. Wydaje się, że wojna wchodzi w decydującą fazę”

- napisał analityk.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował dziś, że „niestety, w tym roku dostawy środków do zwalczania rakiet balistycznych od partnerów znacząco się zmniejszyły”. Liczba przekazywanych pocisków miała spaść trzykrotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Tymczasem „Financial Times” podał, że prezydent USA Donald Trump odmówił Zełenskiemu, który prosił Amerykanów o przekazanie setek pocisków do systemów Patriot. Trump wskazał, że pociski te są potrzebne Amerykanom z uwagi na wydarzenia na Bliskim Wschodzie.