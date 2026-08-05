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Zakaz wieszania prania? Ministerstwo Sprawiedliwości chce… zabrać Polakom balkony

Wyjątkowo absurdalne przepisy zaproponowało kierowane przez Waldemara Żurka Ministerstwo Sprawiedliwości. Zakładają one, że balkony, loggie i tarasy staną się własnością wspólną, a mieszkańcom będzie jedynie przysługiwało prawo do ich użytkowania. Pozwoliłoby to na wprowadzanie zakazów palenia papierosów, wieszania prania czy stawiania doniczek z kwiatami na balkonach.

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Fot. screenshot: YouTube (TVP Info)
Fot. screenshot: YouTube (TVP Info)

Zgodnie z propozycją resortu sprawiedliwości, balkony miałyby zostać zaliczone do nieruchomości wspólnej, a właścicielom mieszkań przyznana jedynie służebność, czyli prawo do wyłącznego z nich korzystania. Miałoby to rozwiązać spory toczące się pomiędzy właścicielami mieszkań a wspólnotami o to, kto odpowiada za remonty balkonów. 

- „Zaliczenie balkonów, loggi i tarasów w całości do nieruchomości wspólnej usunie wszelkie wątpliwości interpretacyjne”

- wskazuje resort.

Problem w tym, że takie przepisy pozwoliłby wspólnotom regulować sposób, w jaki mieszkańcy mogą korzystać z balkonów, na przykład wprowadzając zakaz palenia papierosów, wieszania prania czy stawiania doniczek z kwiatami. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o własności lokali przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które na razie nie uwzględniło propozycji resortu Waldemara Żurka. Wskazano, że uznanie balkonów za nieruchomość wspólną jest nieuzasadnione, ponieważ w większości służą one wyłącznie do użytku właściciela mieszkania. 

- „Należy jednak pamiętać, że projekt jest dopiero na początku drogi legislacyjnej – nie został jeszcze przyjęty przez Radę Ministrów. Pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości może jeszcze powrócić na dalszym etapie prac. I choć dziś rząd mówi >>nie<< dla zamiany balkonów w przestrzeń wspólną, to w polityce, jak w życiu – nic nie jest przesądzone”

- zauważa portal wPolityce.pl.

 

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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