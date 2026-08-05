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Rosja

Korea Północna rozmieszcza jednostkę rakietową w Rosji

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu donosi, że Korea Północna rozpoczęła rozmieszczanie jednostki rakietowej na terytorium Rosji. Ma chodzić nawet o sześć wyrzutni i 120 pocisków balistycznych, które mogą zostać wykorzystane do ataku na Ukrainę.

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Fot. screenshot: YouTube (Haber Lütfen)
Fot. screenshot: YouTube (Haber Lütfen)

W rozmowie z agencją Reutera Andrij Czerniak z Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy stwierdził, że w pobliżu granicy z Ukrainą rozlokowanych ma zostać około 90 żołnierzy Korei Północnej. Mają oni działać w strukturach rosyjskiej 112. Brygady Rakierowej. 

Ukraiński wywiad ustalił też, że reżim Kim Dzong Una przekazał Rosji kolejną partię 40 pocisków KN-23 i KN-24 wraz z personelem. 

Tymczasem Ukraina zmaga się z niedoborem amunicji do systemów obrony powietrznej i ma coraz większe problemy z unieszkodliwianiem kierowanych przez Rosję pocisków balistycznych. 

- „Obrona przed rakietami balistycznymi jest jednym z najsłabszych punktów Ukrainy. Każdy wzrost liczby pocisków, z którymi musi się mierzyć, będzie zwiększał skalę wyzwania”

- powiedział w rozmowie z Reutersem Rob Lee z amerykańskiego think tanku Foreign Policy Research Institute.

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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