Diesel bije historyczne rekordy. A Tusk? Znów każe czekać

Za litr benzyny obecnie trzeba w Polsce zapłacić średnio 7,55 zł. Najmniej za paliwo zapłacimy w woj. pomorskim (7,48 zł za litr benzyny i 8,09 zł za litr diesla). Najwyższe ceny benzyny utrzymują się w woj. mazowieckim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim, śląskim i opolskim (średnio 7,59 zł za litr), a najwyższe ceny diesla – w woj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim i zachodniopomorskim (średnio 8,24 zł za litr).

W czerwcu przestał obowiązywać rządowy pakiet CPN, czyli obniżona stawka VAT na paliwa i cena maksymalna. Wcześniej natomiast rząd wycofał się z obniżonej akcyzy paliwowej. Pytany o obecne ceny w czasie konferencji prasowej premier Donald Tusk stwierdził, że… rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i spodziewa się szybkiego odblokowania Cieśniny Ormuz.

- „Dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji. (...) Każdego dnia będziemy przygotowani do ewentualnej reakcji, gdyby znowu coś złego się zdarzyło, ale poczekajmy te 48 godzin”

- powiedział.

Tusk obiecywał benzynę po 5,19

Kiedy w wyniku wybuchu wojny na Ukrainie ceny ropy poszybowały w górę, rząd Mateusza Morawieckiego zdecydował się obniżyć VAT na paliwa i akcyzę paliwową oraz zniósł podatek od sprzedaży detalicznej paliw. Stojący wówczas na czele opozycji Donald Tusk przekonywał, że gdyby to on był premierem, Polacy płaciliby za litr benzyny 5,19 zł.

- „Wystarczy jedna prosta decyzja, a benzyna byłaby po 5 zł”

- przekonywał.

Na razie jednak tej decyzji nie zdecydował się podjąć.