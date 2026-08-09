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Kościół

O. Martin organizuje… „pielgrzymkę” po miejscach ważnych dla ruchu LGBT

Znany z działalności na rzecz ruchu LGBT jezuita, o. James Martin wyszedł z kolejną szokującą inicjatywą. Tym razem amerykański duchowny organizuje „pielgrzymkę” po ważnych dla społeczności homoseksualistów miejscach w Nowym Jorku.

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Fot. screenshot: YouTube (America - The Jesuit Review)
Fot. screenshot: YouTube (America - The Jesuit Review)

Jak informuje założona przez jezuitę organizacja Outreach, pielgrzymka „ma na celu zgromadzenie katolików LGBTQ, ich sojuszników oraz osób, które sprawują nad nimi posługę zarówno w Nowym Jorku, jak i za granicą”.

- „Z niecierpliwością czekamy na powitanie katolików LGBTQ, ich przyjaciół i rodzin w Nowym Jorku na weekend pełen mszy świętych, wykładów i pielgrzymek do kilku lokalnych kościołów, którego zwieńczeniem będzie nabożeństwo modlitewne w kościele św. Pawła Apostoła, kościele macierzystym ojców paulistów”

- oświadczył sam o. Martin.

W ramach wydarzenia jego uczestnicy mają odwiedzić m.in. Park Pamięci ofiar AIDS czy Pomnik Narodowy Stonewall – pierwsze miejsce w USA dedykowane historii i prawom społeczności LGBT.

Źródło: PCh24.pl, Fronda.pl

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