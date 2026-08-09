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Rosja

Kreml sięgnie po broń jądrową? MSZ Turcji ostrzega

Szef tureckiego MSZ Hakan Fidan ostrzega, że chcąc przełamać impas i stworzyć przewagę w wojnie z Ukrainą, Rosja może zdecydować się na wykorzystanie taktycznej broni jądrowej.

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Szef tureckiej dyplomacji odniósł się do sytuacji na Ukrainie w czasie panelu zorganizowanego przez państwową agencję prasową Anadolu Ajansı stwierdzając, że Rosja może sięgnąć po „ostateczność”.

- „W sytuacji, w której nikt nie idzie na ustępstwa, konflikt i ciągła przemoc trwają dalej, dopóki jedna ze stron nie stworzy sobie przewagi. Niestety, właśnie tego jesteśmy świadkami”

- powiedział.

Podkreślił, że społeczność międzynarodowa musi interweniować, aby zatrzymać tę wojnę. 

- „Ta kwestia wypłynęła, jakby Rosjanie chcieli powiedzieć: Ponieważ społeczeństwo domaga się teraz takiego kroku. Mówiliśmy o tym również przedstawicielom Zachodu, a oni są tego świadom”

- stwierdził, mówiąc o możliwości wykorzystania broni jądrowej.

Źródło: PAP, Fronda.pl

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