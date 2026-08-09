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Europa

Dron eksplodował w Bułgarii. MSZ wzywa ambasadora Ukrainy

Władze Bułgarii wezwały ambasadora Ukrainy. Ma on złożyć wyjaśnienia w związku z eksplozją ukraińskiego drona w pobliżu Gazociągu Transbałkańskiego.

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Fot. screenshot: YouTube (FRANCE 24 English)
Fot. screenshot: YouTube (FRANCE 24 English)

Do zdarzenia doszło wczoraj rano. Ukraiński dron wleciał w przestrzeń powietrzną Bułgarii od strony Rumunii i eksplodował w pobliżu tłoczni gazu Gazociągu Transbałkańskiego. Najprawdopodobniej był to dron-wabik typu „Maja”.

Bułgarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że na jutro wezwana została ambasador Ukrainy. Kijów tymczasem podkreśla, że za zdarzenie odpowiedzialna może być Rosja, a jeśli rzeczywiście eksplodował ukraiński dron, to nie znalazł się on na terytorium Bułgarii celowo.

- „Jeśli dron rzeczywiście jest ukraiński, to nie znalazł się w Bułgarii w wyniku celowych działań strony ukraińskiej”

- wskazano w komunikacie ukraińskiego MSZ.

- „Kijów jest otwarty na współpracę z Sofią w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów”

- dodano.

Źródło: DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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