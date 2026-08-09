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Wieści z kraju

Oborniki. Policyjna obława za imigrantami

Policjanci z wielkopolskich Obornik przeprowadzili obławę, w wyniku której zatrzymano dziewięciu nielegalnie przebywających w Polsce obywateli Afganistanu.

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Fot. screenshot: Facebook (Komenda Powiatowa Policji w Obornikach)
Fot. screenshot: Facebook (Komenda Powiatowa Policji w Obornikach)

Jak przekazano w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Obornikach, wszystko zaczęło się od zgłoszenia ze stacji paliw. Dwóch obcokrajowców poinformowało wczoraj późnym popołudniem, że grupa dziewięciu innych cudzoziemców poprosiła ich o podwózkę do polsko-niemieckiej granicy. Kiedy odmówili, osoby te miały zabrać im kluczyki do samochodu i uciec w pole kukurydzy.

- „Skierowani na miejsce policjanci Obornickiej patrolówki natychmiast zorientowali się, że wersja cudzoziemskich kierowców mija się z prawdą. Zgłaszający okazali się częścią systemu przemytniczego i uczestniczyli w przerzucie nielegalnych migrantów na trasie wschód -zachód. Obaj zostali zatrzymani przez Policję i doprowadzeni do KPP w Obornikach”

- czytamy w komunikacie.

Rozpoczęto poszukiwania nielegalnych migrantów, które szybko zakończyły się sukcesem.

- „W celu zatrzymania dziewięciu obcokrajowców ruszyła szeroko zakrojona >>obława<<. W systemie alarmowym zaangażowano większe siły obornickiej i poznańskiej Policji. W efekcie do godziny 23.40 całą dziewiątkę, jak się okazało obywateli Afganistanu zatrzymano w okolicach Obornik i pobliskich lasach”

- relacjonują funkcjonariusze.

Zaznaczono, że „ruszyła procedura procesowa i deportacyjna”.

Źródło: Facebook, Fronda.pl

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