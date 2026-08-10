W wywiadzie z Rzeczpospolitą Żurek odniósł się między innymi do zarzutów, że on i rządząca koalicja nie mają odpowiedzi na prezydenckie weta i inne inicjatywy Nawrockiego. Minister sprawiedliwości uważa, że jest dokładnie na odwrót.
„To my ogrywamy prezydenta, tylko metodami zgodnymi z prawem. Prezydent zawetował dobrą ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i jego ekipa pomyślała: koniec, będzie bojkot, nie wybiorą przecież nowej KRS na bazie starej ustawy, którą sami kwestionowali. I pani Dagmara Pawełczyk-Woicka będzie pełniła obowiązki przewodniczącej Rady do końca świata i o jeden dzień dłużej. Ale sędziowie uwierzyli demokratycznym politykom” – powiedział Żurek.
Zdaniem Żurka nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa – zawetowana przez Nawrockiego w lutym – to „wielki sukces” rządu Tuska. Szef resortu sprawiedliwości dodał, że wobec weta jest w tym zakresie obecnie realizowany „plan B”.
O obecności w nowej KRS Łukasza Piebiaka, wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiS, Żurek powiedział, że „w każdym koszu trafiają się śliwki robaczywki”.
„Najważniejsze, że mamy Radę wyłonioną zgodnie z konstytucją i europejskimi standardami, to znaczy z częścią sędziowską wyłonioną w większości niezależnie przez samych sędziów. [...] Stowarzyszenia sędziowskie spotykały się z przedstawicielami sądów, a kandydatury zostały wypracowane oddolnie. W obecnej KRS zasiadają sędziowie różnego szczebla z całej Polski. Jeszcze raz podkreślę: to wielki sukces” – dodał.
Tymczasem coraz częściej w przestrzeni publicznej wskazuje się, że Żurek staje się powoli obciążeniem dla rządu Tuska. Jego nominacja w miejsce Adama Bodnara miała na celu przyspieszenie „rozliczeń” z politykami poprzednio rządzącego PiS. To jednak nie nastąpiło, miały za to miejsce takie zdarzenia, jak spektakularny wylot Zbigniewa Ziobry do USA po przejęciu władzy na Węgrzech przez Petera Magyara.
Komentarze0 komentarzy
Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.