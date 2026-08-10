Pod koniec ub. miesiąca prezydent po raz drugi skierował do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum, które umożliwiłoby Polakom zajęcie stanowiska w sprawie szaleńczej polityki klimatycznej realizowanej przez Unię Europejską. Wcześniej taki wniosek głowa państwa skierowała w maju, ale został on odrzucony. Teraz stało się podobnie. W czwartek Senat wniosek odrzucił. Jeszcze przed głosowaniem do senatorów apelował w tej sprawie wiceprezes PiS prof. Przemysław Czarnek.

- „Drodzy senatorowie, oddajcie głos narodowi. Jeśli tego nie zrobicie, natychmiast składamy nasz projekt ustawy o wyjściu z ETS-u. Polacy nie mogą płacić kosmicznie drogich rachunków za energię elektryczną i ciepło w imię religii klimatycznej Brukseli”

- powiedział na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

Zgodnie z obietnicą, dziś taki projekt został zaprezentowany.

- „Tusk chwalił się, że osiąga sukces na arenie międzynarodowej, ponieważ pani von der Leyen miała zrewidować politykę dot. ETS. Jak wiadomo, z tych zapowiedzi nie wyszło nic. Poza tym, że więcej pieniędzy trzeba będzie przeznaczać na dekarbonizację, czyli uderzenie znów w polską energetykę”

- powiedział na konferencji prasowej kandydat PiS na premiera.

- „Po tym skandalu, gdy Senat odmówił narodowi wypowiedzenia się ws. obniżenia cen energii, my składamy swój projekt ustawy o wyjściu z ETS-u”

- dodał.

Przypomniał, że ws. ETS wypowiedział się już Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, że „Unia Europejska nie miała w zakresie swoich kompetencji traktatowych możliwości podejmowania decyzji z 2015 roku większością w ramach Rady Unii Europejskiej”.