Ryszard Czarnecki zawieszony w prawach członka PiS

Chodzi o spotkanie w Parlamencie Europejskim, na którym Ryszard Czarnecki wystąpił wspólnie z prezesem Konfederacji Korony Polskiej. Wówczas, jak przekazał na antenie Tok FM prof. Karol Karski, prezes PiS zawnioskował do rzecznika dyscyplinarnego PiS o przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego.

- „Ja je wszcząłem i po analizie tej sprawy przekazałem ją do koleżeńskiego sądu dyscyplinarnego z wnioskiem o wykluczenie. Już jedno posiedzenie sądu dyscyplinarnego w tej sprawie się odbyło. Sprawa jest w toku”

- poinformował prof. Karski.

Sam Ryszard Czarnecki po zaskakującym spotkaniu z Grzegorzem Braunem oświadczył, że nie ma zamiaru występować z PiS i dołączać do Konfederacji Korony Polskiej.