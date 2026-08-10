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Polityka

Ryszard Czarnecki zawieszony w prawach członka PiS

Wieloletni europoseł i były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. To pokłosie słynnego spotkania, na którym polityk wystąpił u boku Grzegorza Brauna.

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Fot. za: Flickr - Prawo i Sprawiedliwość
Fot. za: Flickr - Prawo i Sprawiedliwość

Chodzi o spotkanie w Parlamencie Europejskim, na którym Ryszard Czarnecki wystąpił wspólnie z prezesem Konfederacji Korony Polskiej. Wówczas, jak przekazał na antenie Tok FM prof. Karol Karski, prezes PiS zawnioskował do rzecznika dyscyplinarnego PiS o przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego.

- „Ja je wszcząłem i po analizie tej sprawy przekazałem ją do koleżeńskiego sądu dyscyplinarnego z wnioskiem o wykluczenie. Już jedno posiedzenie sądu dyscyplinarnego w tej sprawie się odbyło. Sprawa jest w toku”

- poinformował prof. Karski.

Sam Ryszard Czarnecki po zaskakującym spotkaniu z Grzegorzem Braunem oświadczył, że nie ma zamiaru występować z PiS i dołączać do Konfederacji Korony Polskiej.

Źródło: DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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