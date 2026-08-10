14 lipca, w czasie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, do siedziby trybunału weszło czterech sędziów, którzy nie rozpoczęli orzekania z uwagi na brak złożenia ślubowania wobec prezydenta. Towarzyszył im prokurator oraz funkcjonariusze policji. Śledczy opuścili budynek po kilkunastu minutach. Teraz Trybunał Konstytucyjny opublikował komunikat, w którym poinformowano o działaniach w związku z tamtymi wydarzeniami.

- „Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora i policjantów, którzy 14 lipca 2026 r. wkroczyli do siedziby Trybunału w czasie obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Obejmuje ono także osoby wydające polecenia i podejmujące decyzje organizacyjne w związku z tą interwencją oraz jej inicjatora”

- czytamy.

- „Zawiadomienie dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, bezprawnego wywierania wpływu na czynności urzędowe konstytucyjnego organu państwa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny oraz próby wymuszenia zmiany decyzji organizacyjnej Prezesa TK dotyczącej uczestników Zgromadzenia Ogólnego.”

- dodano.

W ocenie samego TK, „interwencja prokuratora i policji zmierzała najprawdopodobniej do zakłócenia czynności Trybunału Konstytucyjnego i wywołania wobec niego efektu mrożącego”.