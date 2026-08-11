Opierająca się rosyjskiej agresji Ukraina ma coraz większe problemy z mobilizacją mężczyzn, a w Polsce pojawia się problem młodych Ukraińców, którzy nie są zainteresowani podjęciem legalnej pracy. Dlatego PiS proponuje deportację niepracujących ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. O pomyśle w programie „Graffiti” na antenie Polsat News mówił poseł Andrzej Śliwka, który odniósł się do krytyki ze strony wiceszefa MSWiA Macieja Duszczyka. Ten wskazał, że niepracujący mężczyźni w wieku poborowym to zaledwie 5 proc. przebywających w Polsce Ukraińców.

- „W naszym przekonaniu, jeżeli to jest nawet 5 proc., to jest co najmniej brygada, jeżeli nie dywizja osób, które można sformować i którzy mogą walczyć o swój kraj”

- zauważył poseł Śliwka.

Kto miałby być odpowiedzialny za deportacje?

- „Od tego są służby polskie. Chyba chcielibyśmy, mam nadzieję, że pan redaktor także, ale także nasze widzowie chcą żebyśmy wiedzieli, kto w Polsce przebywa nielegalnie, albo w Polsce jest, a nie pracuje. Takie osoby powinny zostać zidentyfikowane i to nawet dla naszego bezpieczeństwa ta wiedza jest konieczna”

- podkreślił parlamentarzysta PiS.

Polityk przypomniał, że odparcie przez Ukrainę rosyjskiej agresji leży w polskim interesie.

- „Mówię to brutalnie, jest tam duży deficyt żołnierzy. Jest tam realny problem związany z tymi żołnierzami, którzy niestety nie mogą zostać sformowani”

- wskazał.