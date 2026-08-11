Wirtualna Polska podzieliła się wczoraj bulwersującymi ustaleniami, wedle których 4,5 mln zł pomocy dla powodzian trafiło do trzech firm, które w powodzi najpewniej w ogóle nie ucierpiały. Jedna z nich należy do działaczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej – wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialnej za przyznawanie pomocy. Tego samego dnia premier Donald Tusk spróbował ocieplić swój wizerunek… odwiedzając plan „Rancza”. Szef rządu podzielił się w mediach społecznościowych nagraniem ze spotkania z Cezarym Żakiem i Arturem Barcisiem, z którymi rozmawiał jako z Pawłem Koziołem i Arkadiuszem Czerepachem.

- „Wójt Wilkowyj został prezydentem Polski. Wtedy wydawało się to nieprawdopodobne. Dzisiaj już się takie nie wydaje”

- wypalił Barciś.

- „To wcale nie jest tak łatwo, jak prezydent i premier są z tej samej miejscowości. To nie zawsze sprzyja dobrej współpracy”

- odpowiedział Tusk.

- „Niektórzy kopiowali Czerepacha 1:1”

- dodał Barciś.

Żenująca próba ataku na prezydenta i ocieplenia wizerunku Donalda Tuska wywołała niesmak i oburzenie wielu fanów serialu. Na wysyp negatywnych komentarzy postanowił zareagować reżyser Wojciech Adamczyk.

- „Szanowni fani serialu >>Ranczo<<! Przestańcie, proszę, myśleć w kategoriach sympatii politycznych o dziele sztuki filmowej. Ktoś zna taki przypadek z historii polskiego serialu, że urzędujący premier Rzeczypospolitej odwiedził plan zdjęciowy? Powinniście być chyba dumni z twórców wilkowyjskiej opowieści, z popularności serialu, bo taka wizyta to prestiżowe wydarzenie! Przemyślcie to, proszę. Pozdrawiam Was!”

- napisał.

Problem w tym, że dopuszczenie do tego, by prace nad nowym sezonem serialu posłużyły do ocieplenia wizerunku przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej to nie pierwsze kontrowersje, które pojawiły się wokół powrotu kultowego serialu. Wcześniej niezadowolenie fanów „Rancza” wywołał angaż Daniela Olbrychskiego.