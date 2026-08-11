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Afera

Afera powodziowa. PiS wskazuje na ministra Kierwińskiego

„Wszędzie tam, gdzie pojawia się sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, Marcin Kierwiński, mamy do czynienia z kolejnymi aferami. Z aferami, w których w sposób obrzydliwy, taki już skorumpowany do granic możliwości, zwykły człowiek, bardzo często człowiek poszkodowany, który potrzebuje pomocy, jest przez działaczy Platformy Obywatelskiej po prostu okradany” – stwierdził poseł PiS Michał Moskal, odnosząc się do afery wokół wsparcia dla ofiar powodzi.

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Fot. screenshot: YouTube (tvn24)
Fot. screenshot: YouTube (tvn24)

Wirtualna Polska podzieliła się wczoraj bulwersującymi ustaleniami, wedle których 4,5 mln zł pomocy dla powodzian trafiło do trzech firm, które w powodzi najpewniej w ogóle nie ucierpiały. Jedna z nich należy do działaczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej – wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialnej za przyznawanie pomocy.

W reakcji na ustalenia dziennikarzy, posłowie Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęli kontrole w poszczególnych ministerstwach odpowiedzialnych za organizację pomocy. Politycy wystąpili na konferencji prasowej przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypomnijmy, że szef tego resortu Marcin Kierwiński zrezygnował z mandatu europosła i wrócił do kraju właśnie po to, by z ramienia rządu Donalda Tuska organizować pomoc dla powodzian.

- „My już wiemy, że w Polsce rządzonej przez Donalda Tuska są równi i równiejsi, ci równiejsi mają legitymację partyjną Koalicji Obywatelskiej, ale do tego, żeby okradać powodzian, jeszcze nie dochodziło, a właśnie mamy do czynienia z takim przypadkiem na Dolnym Śląsku, kiedy to lekką ręką są rozdawane miliony złotych, ale tym, którzy są związani z Koalicją Obywatelską i nawet w sytuacji, w której nie byli poszkodowani przez powódź”

- powiedział szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Zwrócił uwagę, że choć – wedle informacji przekazywanych przez rządzących, CBA zajmuje się tą sprawą od wiosny, to „nic się oprócz tego badania nie dzieje”.

- „W związku z tym zapytaliśmy konkretnie, czy zabezpieczona została dokumentacja, zapytaliśmy o to, kto weryfikował wnioski, zapytaliśmy o to, na podstawie jakich dokumentów przyznano pomoc tym, którzy nie zostali poszkodowani”

- przekazał.

Głos zabrał również poseł Michał Moskal.

- „Wszędzie tam, gdzie pojawia się sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, Marcin Kierwiński, mamy do czynienia z kolejnymi aferami. Z aferami, w których w sposób obrzydliwy, taki już skorumpowany do granic możliwości, zwykły człowiek, bardzo często człowiek poszkodowany, który potrzebuje pomocy, jest przez działaczy Platformy Obywatelskiej po prostu okradany”

- powiedział.

Podkreślił, że posłowie rozpoczynają kontrolę w resorcie, aby sprawdzić „co Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, co Marcin Kierwiński, który przecież był pełnomocnikiem ds. rozwiązania tego kryzysu powodzi, zrobił w tej sprawie”.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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