Jakubiak o KO: To zaczyna być organizacja przestępcza

Wirtualna Polska ujawniła wczoraj, że prawie 4,5 mln zł ze środków przeznaczonych na pomoc dla powodzian trafiło do firm z otoczenia działaczki Koalicji Obywatelskiej, które w powodzi najpewniej nie ucierpiały. W reakcji na tę publikacją, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że sprawa jest znana służbom i od miesięcy bada ją CBA. W tym kontekście poseł Marek Jakubiak odniósł się na antenie TV Republika do próby zlikwidowania CBA przez koalicję Donalda Tuska.

- „Właśnie na ten temat rozmawiamy od samego początku. Te wszystkie afery można przykryć w jeden sposób. Mechanizmy, które je wykrywają, trzeba zlikwidować. I afer nie ma. Dlaczego niszczy się Republikę? Dlatego, że o takich rzeczach mówi się. O czym mówił w kampanii wyborczej Trzaskowski w Płocku? Żeby takich pytań właśnie nie było. O to idzie cała ta walka. Więc, proszę państwa, wolne media to jest po pierwsze, wolna prasa to jest drugie, trzecie to jest sprawczość. Musimy mieć CBA póki koalicja działa, póki PO Tusk działają, musimy mieć CBA”

- powiedział.

Doniesienia na temat pomocy dla powodzian to kolejna w ostatnim czasie afera z udziałem działaczy Koalicji Obywatelskiej.

- „Zastanowimy się, czy w natłoku tego wszystkiego nie trzeba będzie wniosku o delegalizację Platformy Obywatelskiej złożyć, bo tak mi się wydaje, że to zaczyna być organizacja przestępcza”

- stwierdził Marek Jakubiak.

- „Donald Tusk już systemowo idzie na dół i oni już wiedzą, że władzę stracą w 2027 roku, a więc kradną, ile wlezie, bo potem nie będzie okazji. Dlatego też ja jestem akurat, myślę, że i Rozwój Plus nie lubi słowa rozliczenia, tylko naprawa. I to jest tak, że my chcemy naprawić Polskę. Ale - szkody też się naprawia. Musimy stwierdzić szkody na organizmie Rzeczypospolitej i te szkody naprawić. I oczywiście wskazać szkodników”

- dodał.