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Polityka

„Wszędzie być nie może”. Nie znalazł czasu, by uczcić Powstańców. Odwiedził za to plan serialu

„Wszędzie być nie może” – stwierdził wiceszef Marcin Bosacki, kiedy red. Beata Lubecka zwróciła uwagę, iż premier Donald Tusk znalazł wczoraj czas, by odwiedzić plan serialu „Ranczo”, ale 1 sierpnia nie znalazł czasu, by wziąć udział w uroczystościach z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

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Fot. screenshot: YouTube (Telewizja wPolsce24)
Fot. screenshot: YouTube (Telewizja wPolsce24)

Kiedy cała Polska żyła wczoraj doniesieniami Wirtualnej Polski, wedle których miliony ze środków przeznaczonych na pomoc dla powodzian trafiły do firm związanych z działaczką Koalicji Obywatelskiej, które najpewniej w powodzi nie ucierpiały, premier Donald Tusk ocieplał swój wizerunek, odwiedzając plan „Rancza”. O tę nietypową wizytę red. Beata Lubecka pytała dziś na antenie Radia ZET wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego.

- „Wczorajsza wizyta na planie serialu była bardzo zabawna i fajna”

- stwierdził polityk Koalicji Obywatelskiej.

Dziennikarka dopytywała przy tej okazji, dlatego szef rządu nie pojawił się na uroczystościach z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

- „Pan premier jest na wielu uroczystościach. Z całą pewnością jeszcze w najbliższych tygodniach też będzie. Wszędzie być nie może”

- odpowiedział wiceminister Bosacki.

Źródło: Niezależna.pl, Fronda.pl

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