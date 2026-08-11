Kiedy cała Polska żyła wczoraj doniesieniami Wirtualnej Polski, wedle których miliony ze środków przeznaczonych na pomoc dla powodzian trafiły do firm związanych z działaczką Koalicji Obywatelskiej, które najpewniej w powodzi nie ucierpiały, premier Donald Tusk ocieplał swój wizerunek, odwiedzając plan „Rancza”. O tę nietypową wizytę red. Beata Lubecka pytała dziś na antenie Radia ZET wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego.

- „Wczorajsza wizyta na planie serialu była bardzo zabawna i fajna”

- stwierdził polityk Koalicji Obywatelskiej.

Dziennikarka dopytywała przy tej okazji, dlatego szef rządu nie pojawił się na uroczystościach z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

- „Pan premier jest na wielu uroczystościach. Z całą pewnością jeszcze w najbliższych tygodniach też będzie. Wszędzie być nie może”

- odpowiedział wiceminister Bosacki.