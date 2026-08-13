Kacprzyk przyłapany na przekroczeniu prędkości swoim Porsche

Na byłego już działacza Koalicji Obywatelskiej media zwróciły uwagę, kiedy okazało się, że w ub. roku zarobił jako lekarz 1,6 mln zł. To wyjątkowo pokaźne dochody jak na lekarza, który nie zdążył jeszcze zrobić specjalizacji. W ten sposób rozpoczęła się afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie, a sam Kacprzyk pożegnał się ze stanowiskiem koordynatora SOR, ale również z mandatem radnego warszawskiego Ursusa oraz legitymacją Koalicji Obywatelskiej.

Teraz „Fakt” donosi, że 11 sierpnia Kacprzyk był w Warszawie. Poruszając się swoim Porsche Panamera, miał otrzymać mandat za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o co najmniej 20 km/h.