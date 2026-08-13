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Afera

Kacprzyk przyłapany na przekroczeniu prędkości swoim Porsche

Co się dzieje z Dawidem Kacprzykiem – ostatnio najsłynniejszym lekarzem w Polsce? Dziennikarze donoszą, że dwa dni temu pojawił się w Warszawie, gdzie otrzymał mandat za przekroczenie prędkości swoim luksusowym samochodem.

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Fot. screenshot: Facebook (Fakt)
Fot. screenshot: Facebook (Fakt)

Na byłego już działacza Koalicji Obywatelskiej media zwróciły uwagę, kiedy okazało się, że w ub. roku zarobił jako lekarz 1,6 mln zł. To wyjątkowo pokaźne dochody jak na lekarza, który nie zdążył jeszcze zrobić specjalizacji. W ten sposób rozpoczęła się afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie, a sam Kacprzyk pożegnał się ze stanowiskiem koordynatora SOR, ale również z mandatem radnego warszawskiego Ursusa oraz legitymacją Koalicji Obywatelskiej.

Teraz „Fakt” donosi, że 11 sierpnia Kacprzyk był w Warszawie. Poruszając się swoim Porsche Panamera, miał otrzymać mandat za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o co najmniej 20 km/h.

Źródło: Fakt.pl, Fronda.pl

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