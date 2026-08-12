Dziennikarze TVN24 ujawnili, że podejrzana o fałszerstwa firma otrzymała miliardową dotację od Ministerstwa Finansów. Jak ustalili reporterzy „Superwizjera”, minister Andrzej Domański zdecydował o przekazaniu miliarda złotych dotacji spółce Elemental Holding. To jedna z największych korporacji odpadowych w Polsce, która znalazła się pod lupą Prokuratury Krajowej i Centralnego Biura Śledczego Policji, ponieważ miała być zaangażowana w fikcyjny obrót odpadami. Były menedżer spółki usłyszał zarzut sfałszowania ponad 4 tys. potwierdzeń dotyczących transportu odpadów. Nie zniechęciło to jednak ministra Domańskiego do tego, by to właśnie tej firmie przekazać ogromną dotację na projekt związany z odzyskiwaniem metali krytycznych z przeznaczeniem m.in. dla zbrojeniówki, czyli projekt o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Dotacja została przyznana bez przetargu, jedynie na podstawie rozporządzenia ministra.

Domański: Pieniądze nie zostały wypłacone

O ustalenia na antenie TVN24 pytany dziś był sam minister Domański.

- „Z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem rozmawiałem o tej sprawie. Poprosiłem, aby ta cała procedura została objęta takim szczególnym nadzorem ze strony służb. Ani jedna złotówka nie została wypłacona na realizację tego projektu”

- przekonywał.

Zapewniał, że wpływu na decyzje nie miał reportaż „Superwizjera”.

- „Obecna sytuacja jest związana z cyklem czynności kontrolnych, które przeprowadzaliśmy i będziemy przeprowadzać, związanych z tym projektem”

- stwierdził.

- „Krajowa Administracja Skarbowa również prowadzi czynności. Niestety, nie mogę oczywiście o wszystkich szczegółach opowiadać”

- dodał.

Oświadczenie w tej sprawie wydał też resort finansów.

- „Do dnia 11 sierpnia 2026 r. przedsiębiorstwu Elemental Battery Metals Sp. z o.o. nie wypłacono żadnych środków publicznych. MRiT wykonuje regularne czynności kontrolne związane z realizacją projektu. Do pełnego wyjaśnienia sprawy żadne środki nie zostaną wypłacone”

- zapewniono.

Zaznaczono, że „wszystkie informacje i okoliczności przedstawione w materiale TVN wymagają rzetelnego, pełnego i wszechstronnego wyjaśnienia”.