W poniedziałek Tusk wrzucił na swój profil na platformie X nagranie z Żakiem i Barcisiem z planu kultowego serialu TVP „Ranczo”. Aktorzy od lat występują wspólnie w różnych produkcjach. W „Ranczu” Żak wciela się m.in. w rolę lokalnego polityka, Barciś zaś w rolę jego doradcy i spin doctora.

Wcześniej Panowie grali również główne role w serialu „Miodowe Lata”, gdzie Żak grał rolę motorniczego warszawskiego tramwaju, zaś Barciś – pracownika przedsiębiorstwa wodociągowego.

„Głównie pan premier był zainteresowany, jak się robi seriale i jak się robi film i tyle. Nie doszukujmy się jakichś podtekstów politycznych. Powiedział, że oglądał "Ranczo" i zna nasze postacie, co nas zdziwiło, bo jednak przy takim nawale obowiązków... Ale zrobiło nam się miło! To była bardzo krótka wizyta, kiedyś by powiedziano, w czasie PRL-u, "gospodarska", ale to nie była gospodarska, tylko bardziej kurtuazyjna wizyta. Bardzo miłe spotkanie z panem premierem” – powiedział na temat spotkania z Tuskiem Cezary Żak w rozmowie z Super Expressem.

„Szanowni fani serialu »Ranczo«! Przestańcie, proszę, myśleć w kategoriach sympatii politycznych o dziele sztuki filmowej. Ktoś zna taki przypadek z historii polskiego serialu, że urzędujący premier Rzeczypospolitej odwiedził plan zdjęciowy? Powinniście być chyba dumni z twórców wilkowyjskiej opowieści, z popularności serialu, bo taka wizyta to prestiżowe wydarzenie! Przemyślcie to, proszę. Pozdrawiam Was!” – zabrał z kolei głos reżyser „Rancza” Wojciech Adamczyk.