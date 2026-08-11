Jewhen Konowalec był ukraińskim żołnierzem i jednym z liderów ukraińskich nacjonalistów przed wybuchem II wojny światowej. Od 1921 do 1929 roku stał na czele finansowanej przez niemiecki wywiad Ukraińskiej Organizacji Wojskowej, która za cel stawiała sobie doprowadzenie poprzez akty terroryzmu do masowej walki zbrojnej z Polską i ZSRR w celu stworzenia niepodległego państwa ukraińskiego na terenach b. Galicji Wschodniej i Wołynia. Od 1929 roku do śmierci w 1938 roku Konowalec stał na czele Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, odpowiedzialnej później za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.

Teraz, zgodnie z polityką obozu Wołodymyra Zełenskiego, Konowalec ma być czczony na Ukrainie jako bohater. Prezydent Ukrainy poinformował o ekshumacji szczątków Konowalca w Holandii.

- „Prochy Jewhena Konowalca zostaną sprowadzone do Ukrainy i ponownie pochowane na Narodowym Wojskowym Cmentarzu Memorialnym. Ceremonia pożegnalna odbędzie się w Patriarszym Soborze Zmartwychwstania Chrystusa Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Kijowie. Wszystkie szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie”

- napisał w mediach społecznościowych.