Autor artykułu Philipp Fritz wskazuje, że Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów europejskich. „Polska jest ostatnim krajem boomu wśród dużych europejskich gospodarek” – czytamy.

Podkreśla, że prognozowany w Polsce wzrost PKB w 2026 roku to 3,5 proc., podczas gdy w Niemczech współczynnik ten wynosi jedynie 0,5 proc.

Fritz zwrócił również uwagę na coraz bardziej widoczne efekty modernizacji kraju w postaci nowych dróg, mostów i linii kolejowych. Przypomniał, że według analizy firmy Radical Storage Kraków został uznany za najczystsze miasto świata, a Warszawa również znalazła się w światowej czołówce.

Publicysta zauważył przy tym, że Frankfurt nad Menem znalazł się w czołówce rankingu najbrudniejszych destynacji turystycznych. W artykule czytamy także pochwały dotyczącej wprowadzonej w Polsce cyfryzacji usług publicznych.

Na łamach Die Welt czytamy także, że coraz lepszy jest wizerunek Polski za granicą. Autor wskazał w tym wypadku na hashtag internetowy „#Polandmaxxing”. Umieszczając ten hashtag, internauci publikują zdjęcia i nagrania wideo z Polski.

Popularność hashtagu #Polandmaxxing opiera się na dwóch grupach użytkowników. Pierwszą tworzą patriotycznie nastawieni Polacy promujący pozytywny wizerunek kraju. Drugą stanowią zagraniczni turyści, którzy są zaskoczeni poziomem bezpieczeństwa i zaufania społecznego. Jak zauważa Philipp Fritz, wielu z nich opisuje Polskę jako „high-trust society”, czyli społeczeństwo o wysokim poziomie wzajemnego zaufania.

Fritz – znany z liberalno-lewicowych poglądów – wskazał jednak także na niebezpieczeństwa związane z tym hashtagiem. W jego ocenie jest on wykorzystywany przez zwolenników skrajnej prawicy, którzy przeciwstawiają Polskę Niemcom czy Francji jako kraj zachowujący wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki restrykcyjnej polityce migracyjnej.

Zauważył jednak, że Polska również stała się krajem migracyjnym – nad Wisłą mieszka bowiem wielu Ukraińców, Białorusinów oraz przybyszów z Azji.

Fritz przestrzega ponadto przed nadmiernym idealizowaniem Polski – zwrócił w tym przypadku uwagę na takie problemy, jak starzenie się społeczeństwa, wyludnienie prowincji oraz drastycznie rosnące ceny mieszkań.