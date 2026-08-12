Chaos na ulicach Budapesztu. Co na to rząd Magyara?

Burmistrzowie sześciu dzielnic apelują do rządu o zwiększenie liczby funkcjonariuszy, rozszerzenie ich uprawnień oraz dofinansowanie. Proponują m.in. „dodatek budapesztański” dla policjantów pracujących w stolicy, który ma uczynić te stanowiska atrakcyjniejszymi. Podkreślają, że rząd musi natychmiast zareagować na gigantyczną liczbę wakatów w policji, bo lokalne władze nie są w stanie same dłużej radzić sobie z rosnącą przestępczością.

Na ulicach węgierskiej stolicy pojawia się coraz więcej osób zażywających narkotyki, a przestępcy wprowadzili nowe, tanie używki, mogące wywoływać poważne zaburzenia psychiczne. Jak podkreślają burmistrzowie, z problemem nie mogą walczyć strażnicy miejscy i patrole straży obywatelskiej, ponieważ nie mają one nawet uprawnień do legitymowania podejrzanych osób.