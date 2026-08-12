Dzień: środa, 12 sierpnia 2026 Imieniny: Klary, Lecha, Hilarii

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Środa XIX tygodnia okresu zwykłego

Europa

Chaos na ulicach Budapesztu. Co na to rząd Magyara?

Wedle szacunków mediów, w stolicy Węgier brakuje co najmniej 3 tys. policjantów. Tymczasem na ulicach Budapesztu kwitnie handel narkotykami. O reakcję do rządu zaapelowali w tej sprawie burmistrzowie kilku z dzielnic.

1 min czytania
Fot. screenshot: YouTube
Fot. screenshot: YouTube

Burmistrzowie sześciu dzielnic apelują do rządu o zwiększenie liczby funkcjonariuszy, rozszerzenie ich uprawnień oraz dofinansowanie. Proponują m.in. „dodatek budapesztański” dla policjantów pracujących w stolicy, który ma uczynić te stanowiska atrakcyjniejszymi. Podkreślają, że rząd musi natychmiast zareagować na gigantyczną liczbę wakatów w policji, bo lokalne władze nie są w stanie same dłużej radzić sobie z rosnącą przestępczością.

Na ulicach węgierskiej stolicy pojawia się coraz więcej osób zażywających narkotyki, a przestępcy wprowadzili nowe, tanie używki, mogące wywoływać poważne zaburzenia psychiczne. Jak podkreślają burmistrzowie, z problemem nie mogą walczyć strażnicy miejscy i patrole straży obywatelskiej, ponieważ nie mają one nawet uprawnień do legitymowania podejrzanych osób. 

Źródło: PAP, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej