Media poinformowały wczoraj, że Polska nie znalazła się na liście krajów tworzących wspólny, europejski region usługi Starlink Roam („W drodze”). W praktyce oznacza to, że użytkownicy kont zarejesrtowanych w Polsce od 17 sierpnia będą mogli korzystać z internetu Starlink jedynie na terenie kraju. Korzystanie z niego w innych europejskich państwach wymagać będzie zgłoszenia wyjazdu lub zmiany kraju rejestracji usługi.

Wicepremier Gawkowski grozi palcem Muskowi

Na ruch SpaceX zareagował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

- „Nie zgadzam się, żeby globalna firma technologiczna traktowała Polki i Polaków gorzej niż innych Europejczyków”

- napisał na X.com.

- „Jeżeli @SpaceX @Elon Musk chce działać w Polsce, korzystać z polskiego rynku i zarabiać na polskich klientach, musi ich traktować uczciwie i na równych zasadach”

- dodał.

Wicepremier poinformował, że zwrócił się do firmy Elona Muska o „pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów firmy.”.

- „Jeżeli powodem są >>lokalne wymogi regulacyjne<<, oczekuję wskazania konkretnych przepisów. Ogólne tłumaczenia nie wystarczą. Polscy obywatele nie mogą być traktowani gorzej tylko dlatego, że globalna korporacja tak zdecydowała”

- podkreślił.

- „Nowe technologie dają ludziom ogromne możliwości. Ale wraz z nimi globalne firmy zdobyły ogromną władzę nad warunkami, na jakich pracujemy, komunikujemy się, podróżujemy i korzystamy z usług. I właśnie dlatego obowiązkiem państwa jest reagować na wszelkie przejawy nierównego traktowania klientów, manipulacji rynkowych czy innych powodów nie zgodnych z etyką rynkową”

- dodał.

Zaznaczył, że „Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii. Polscy klienci nie są klientami drugiej kategorii”.

Co natomiast, jeżeli SpaceX stanowisko wicepremiera zwyczajnie zignoruje?