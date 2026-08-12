Prawnik opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym wskazał na wagę, jaką ma próba przejęcia kontroli nad sądem konstytucyjnym przez obóz władzy.

- „Otóż zgodnie z art. 131 ust. 1 zdanie 2 Konstytucji RP przejęty przez Tuska sąd konstytucyjny może posłużyć jako oręż w zamachu stanu i zarządzić przerwę w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego. I tak się wówczas stanie. Ku przestrodze”

- napisał dr Sopiński.

Na jego wpis zareagował mec. Bartosz Lewandowski.

- „Nie tylko. Plan jest prosty: wymyślenie zarzutów, które zamierza się przedstawić Prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu, aby odsunąć go od wykonywania obowiązków w Trybunale Konstytucyjnym (mając większość w Zgromadzeniu mogą uchylić mu immunitet), a potem szybkie stwierdzanie niekonstytucyjności ustaw, które nie leżą rządowi. I tak - po >>wysadzeniu<< Sądu Najwyższego - ponownie wróci dr Krzysztof Kontek z liczeniem głosów i pozbawia Prezydenta możliwości wykonywania jego obowiązków”

- przestrzega adwokat.