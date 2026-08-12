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Szokujące

Będą chcieli przerwać kadencję prezydenta? Prawnik o szokującym scenariuszu

Były rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, dr Michał Sopiński przestrzega przed realizacją scenariusza, który umożliwiłby obozowi Donalda Tuska odsunięcie prezydenta Karola Nawrockiego od sprawowania urzędu. Kluczem do takiego manewru mogłoby okazać się przejęcie kontroli nad Trybunałem Sprawiedliwości.

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Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny, Karol Nawrocki)
Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny, Karol Nawrocki)

Prawnik opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym wskazał na wagę, jaką ma próba przejęcia kontroli nad sądem konstytucyjnym przez obóz władzy.

- „Otóż zgodnie z art. 131 ust. 1 zdanie 2 Konstytucji RP przejęty przez Tuska sąd konstytucyjny może posłużyć jako oręż w zamachu stanu i zarządzić przerwę w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego. I tak się wówczas stanie. Ku przestrodze”

- napisał dr Sopiński.

Na jego wpis zareagował mec. Bartosz Lewandowski.

- „Nie tylko. Plan jest prosty: wymyślenie zarzutów, które zamierza się przedstawić Prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu, aby odsunąć go od wykonywania obowiązków w Trybunale Konstytucyjnym (mając większość w Zgromadzeniu mogą uchylić mu immunitet), a potem szybkie stwierdzanie niekonstytucyjności ustaw, które nie leżą rządowi. I tak - po >>wysadzeniu<< Sądu Najwyższego - ponownie wróci dr Krzysztof Kontek z liczeniem głosów i pozbawia Prezydenta możliwości wykonywania jego obowiązków”

- przestrzega adwokat.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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