Do zdarzenia doszło 24 lipca około godz. 20.30 na skrzyżowaniu ulic Ingeniero José Sirera i Pío IX. Wiek ofiary hiszpańskie media podają niejednolicie – jako 46 lub 47 lat. Mężczyzna miał właśnie wracać od matki. Oprócz unieruchomionego ramienia cierpiał na poważne problemy zdrowotne i oczekiwał na przeszczep nerki oraz trzustki.

Osiemnaście zatrzymań i niewykonana procedura wydalenia

Nagranie pokazuje, że napastnik nie przerwał ataku nawet wtedy, gdy ofiara leżała już bezwładnie na ziemi. Widoczna na filmie ostrożność części świadków może szokować, jednak według lokalnych mediów niektórzy przechodnie próbowali interweniować. Agresor miał ich uderzyć lub zagrozić, że skończą tak samo jak poszkodowany.

Podejrzany został zatrzymany, a sąd skierował go do tymczasowego aresztu bez możliwości wyjścia za kaucją. Postępowanie prowadzone jest w kierunku usiłowania zabójstwa, choć ostateczna kwalifikacja może ulec zmianie. Przed sądem 26-latek miał oświadczyć: „Dużo piłem i niczego nie pamiętam”.

Według informacji hiszpańskich mediów mężczyzna przebywał w kraju nielegalnie, posługiwał się dwiema tożsamościami i od przyjazdu do Hiszpanii w 2020 roku był zatrzymywany już 18 razy, między innymi za rozboje oraz przestępstwa z użyciem przemocy. Wobec niego miało się również toczyć niewykonane postępowanie w sprawie wydalenia.

Ta sprawa jest czymś więcej niż kolejnym zapisem ulicznego barbarzyństwa. Stawia pytanie o odpowiedzialność państwa, które przez lata nie potrafiło skutecznie zareagować na działalność wielokrotnie zatrzymywanego i przebywającego nielegalnie cudzoziemca.

Czy to już „wyrok na Europę” albo przynajmniej na jej część?

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