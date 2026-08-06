Alertami objęto województwa: podkarpackie, lubelskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i łódzkie, a także część pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Bez ostrzeżeń pozostają przede wszystkim województwa lubuskie i zachodniopomorskie.

Ulewy, grad i niebezpieczne porywy wiatru

Burzom mogą towarzyszyć nawalne opady deszczu osiągające od 30 do 45 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 90–100 km/h. Lokalnie możliwe są opady dużego gradu, którego średnica może wynieść około 4 cm. Prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanych zjawisk IMGW ocenia na 80 proc.

Komórki burzowe mają tworzyć się po południu, a następnie łączyć w większe układy przemieszczające się przez kraj wieczorem i w nocy. W części regionów ostrzeżenia będą obowiązywać do północy, natomiast na południowym wschodzie – do godz. 10 w piątek.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców zagrożonych terenów. „Prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni” – przekazano w komunikacie.

Służby zalecają zabezpieczenie przedmiotów znajdujących się na balkonach i posesjach, unikanie parkowania samochodów pod drzewami oraz śledzenie bieżących komunikatów. Podczas burzy nie należy przebywać na otwartej przestrzeni ani szukać schronienia pod pojedynczymi drzewami.