Rzeczywiście ceny etyliny 95 zbliżyły się już do 8 zł za litr, a oleju napędowego do 8,5 zł z litr i mimo tego, że ceny ropy na rynkach światowych w ostatnich dniach, nie tylko przestały rosnąć, ale wyraźnie się obniżyły, końca tych podwyżek na stacjach benzynowych nie widać. Co więcej widać już skutki tego wzrostu cen paliw w poziomie inflacji, na podstawie tzw. szybkiego odczytu, wiemy, że w lipcu inflacja wzrosła o 0,5 pp do 3%, a gdyby nie spadek cen żywności, to ten wzrost wyniósłby aż 0,8 pp. będzie żadnej reakcji rządu to także w sierpniu, będziemy mieli do czynienia z kolejnym skokiem inflacji o co najmniej 0,5 pp, a więc jej poziom najprawdopodobniej przekroczy, cel inflacyjny NBP ( 2,5% +/-1pp) i RPP będzie zmuszone do powrotu na ścieżkę podnoszenia stóp procentowych.

2. Tego rodzaju wypowiedzi premiera, tylko potwierdzają, że on i jego „guru” od finansów, minister Andrzej Domański, doprowadzili finanse publiczne do takiego stanu, że nawet obniżka podatków na paliwa zaledwie na 2 tygodnie jest poważnym problemem i wymaga długich debat, skąd wziąć na to pieniądze. W związku z tym wręcz do furii doprowadziła premiera Tuska decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odesłaniu do kontroli prewencyjnej ustawy o nadzwyczajnych zyskach osiągniętych ze zbycia paliw ciekłych w okresie od marca do grudnia 2026 roku. To wtedy Tusk na platformie X zaatakował prezydenta, pisząc „ Szokująca decyzja @NawrockiKn. Zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, dzięki czemu można było sfinansować tańsze paliwa na naszych stacjach (program CPN). Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach”.

3. Oczywiście wpadałoby, żeby człowiek, który już przez blisko 10 lat sprawuje funkcję premiera dużego 38- milionowego kraju, przez 5 lat był przewodniczącym Rady Europejskiej, przez kolejne 2 lata szefem Europejskiej Partii Ludowej, nauczył się choćby podstawowych reguł ekonomii. Bowiem nakładanie dodatkowych podatków na producentów, nawet gdy będą one najbardziej sprytnie skonstruowane, nie pozwoli na niższe ceny dla konsumentów, ponieważ producent zawsze znajdzie sposób na przerzucenie całości, albo części tego podatku na kupującego jego produkty. No ale Tusk chciał przerzucić odpowiedzialność za gwałtowny wzrost cen paliw na prezydenta Nawrockiego, choć w kampanii wyborczej 2023 roku, parokrotnie na spotkaniach z wyborcami zapewniał, że gdyby był premierem to paliwo na stacjach benzynowych przy pomocy jednej jego decyzji, byłoby po 5,19 zł za litr.

4. A przecież prawda związana z tym absurdalnym i ośmieszającym premiera Tuska wpisem jest taka, że prezydent Nawrocki nie podpisał ustawy o nadzwyczajnych zyskach ze zbycia paliw ciekłych od marca do grudnia 2026 z dwóch ważnych powodów. Uzasadnił ten brak brak podpisu pod tą ustawą poważnymi wątpliwościami konstytucyjnymi, ponieważ według rządu miała ona wejść w życie w sierpniu, natomiast obejmowała dochody z obrotu paliwami od marca tego tego roku, czyli między innymi te, osiągnięte 5 miesięcy wcześniej. Podkreślił, że to naruszenie fundamentalnej zasady nie działania prawa wstecz, a więc rozwiązanie sprzeczne z Konstytucją RP i dlatego zdecydował się skierować ustawę do TK, żeby to on zdecydował czy „państwo może ustanawiać tak niebezpieczny precedens”. Ponadto prezydent Nawrocki celnie zauważył, że wprowadzenie nowego podatku, może przełożyć się na wzrost cen paliw,a nie na ich obniżenie, a zakończenie już blisko miesiąc temu programu działań osłonowych na rynku paliwowym, to potwierdza, mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem tych cen i trwa to nieustannie już od blisko miesiąca.

5. Przypomnijmy także, że minister Domański, finansując zaledwie przez 3 miesiące wspomniany pakiet paliwowy CPN, poświęcił na ten cel zaledwie ok 4,5 mld zł utraconych dochodów, na co złożyło się 2,7 mld zł wpływów z VAT i 1,8 mld zł wpływów z akcyzy i okazało się, że wręcz natychmiast potrzebuje podatku od nadzwyczajnych zysków sektora paliwowego, żeby ten skromny ubytek wyrównać. Przypomnijmy też, że kiedy w roku 2022 w związku z agresją Rosji na Ukrainę, gwałtownie wzrosły ceny wszystkich surowców energetycznych, rząd Morawieckiego natychmiast obniżył stawki VAT i akcyzy zarówno na prąd elektryczny, paliwa, gaz, a nawet ciepło systemowe. Te obniżone stawki obowiązywały aż przez 12 miesięcy, co oznaczało ubytki po stronie dochodowej budżetu, rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych, mimo tego rząd Morawieckiego, nie prowadził podatku od nadzwyczajnych zysków, aby w ten sposób wyrównać utratę dochodów podatkowych, a deficyt budżetowy wyniósł w 2022 roku tylko 12,5 mld zł, podczas gdy za rządów Tuska, taki deficyt powstaje w ciągu zaledwie 10 dni.

6. Bezradność premiera 38- milionowego kraju, który musi „żebrać” u swojego ministra finansów, żeby obniżył podatki obciążające paliwa, chociaż na 2 tygodnie, pokazuje w jak dramatycznym stanie znajdują finanse publiczne, zaledwie po 2,5 roku rządów jego ekipy. Bo przecież chodzi o kwotę zaledwie 0,8 mld zł, a przed paroma dniami 240. posłów rządzącej koalicji, rozgrzeszyło rząd Tuska z tego ,że w budżecie 2025 roku, nie zrealizował, aż 42 mld zł dochodów podatkowych i to w sytuacji wzrostu gospodarczego wynoszącego 3,6% PKB i średniorocznej inflacji wynoszącej także 3,6%.

Zbigniew Kuźmiuk