Tusk i Domański w euforii. Sąd zdecydował ws. subwencji PiS

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację dot. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w czerwcu ub. rok stwierdził, iż minister finansów, nie wypłacając Prawu i Sprawiedliwości należnej subwencji, „nie pozostaje w bezczynności, jeżeli działa na podstawie decyzji PKW pomniejszającej subwencję z powodu odrzucenia sprawozdania wyborczego, nawet w przypadku późniejszego nieskutecznego postanowienia Sądu Najwyższego”.
Decyzja NSA wywołała euforię w obozie władzy.
- „Miażdżący dla PiS wyrok sądu w sprawie subwencji i dotacji podtrzymany! Kasacja oddalona. Żadnych wątpliwości. Kolejne pisowskie kłamstwo obnażone”
- triumfuje minister finansów Andrzej Domański.
W swoim stylu głos postanowił zabrać też przewodniczący Koalicji Obywatelskiej.
- „Tak jak mówiliśmy, dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie”
- napisał premier Donald Tusk.
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