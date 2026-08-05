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Polityka

Tusk i Domański w euforii. Sąd zdecydował ws. subwencji PiS

NSA podtrzymał decyzję WSA o odrzuceniu skargi PiS dot. braku wypłaty należnej subwencji z budżetu państwa. Do sprawy natychmiast postanowili odnieść się minister Andrzej Domański i sam premier Donald Tusk.

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Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację dot. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w czerwcu ub. rok stwierdził, iż minister finansów, nie wypłacając Prawu i Sprawiedliwości należnej subwencji, „nie pozostaje w bezczynności, jeżeli działa na podstawie decyzji PKW pomniejszającej subwencję z powodu odrzucenia sprawozdania wyborczego, nawet w przypadku późniejszego nieskutecznego postanowienia Sądu Najwyższego”. 

Decyzja NSA wywołała euforię w obozie władzy.

- „Miażdżący dla PiS wyrok sądu w sprawie subwencji i dotacji podtrzymany! Kasacja oddalona. Żadnych wątpliwości. Kolejne pisowskie kłamstwo obnażone”

- triumfuje minister finansów Andrzej Domański.

W swoim stylu głos postanowił zabrać też przewodniczący Koalicji Obywatelskiej.

- „Tak jak mówiliśmy, dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie”

- napisał premier Donald Tusk.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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