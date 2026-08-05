Tusk i Domański w euforii. Sąd zdecydował ws. subwencji PiS

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację dot. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w czerwcu ub. rok stwierdził, iż minister finansów, nie wypłacając Prawu i Sprawiedliwości należnej subwencji, „nie pozostaje w bezczynności, jeżeli działa na podstawie decyzji PKW pomniejszającej subwencję z powodu odrzucenia sprawozdania wyborczego, nawet w przypadku późniejszego nieskutecznego postanowienia Sądu Najwyższego”.

Decyzja NSA wywołała euforię w obozie władzy.

- „Miażdżący dla PiS wyrok sądu w sprawie subwencji i dotacji podtrzymany! Kasacja oddalona. Żadnych wątpliwości. Kolejne pisowskie kłamstwo obnażone”

- triumfuje minister finansów Andrzej Domański.

W swoim stylu głos postanowił zabrać też przewodniczący Koalicji Obywatelskiej.

- „Tak jak mówiliśmy, dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie”

- napisał premier Donald Tusk.