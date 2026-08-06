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Skradziono relikwie św. Marcina z niemieckiego kościoła

„Dla nas jako parafii jest to niewyobrażalne, że ktoś mógł się włamać to kościoła. Wydaje się to być całkowitym brakiem szacunku dla domu Bożego” – powiedział proboszcz Andreas Süß z kościoła pw. św. Marcina w Neuss-Holzheim w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia w Niemczech. W nocy z 29 na 30 lipca skradziono tam relikwie św. Marcina z Tours.

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Kościół
Kościół · fot. via Pixabay.com

Włamywacze dostali się do budynku bocznym wejściem, a następnie stłukli szklaną szybkę, która znajdowała się przed ołtarzem i skradli relikwie patrona kościoła. Zabrali też ze sobą mszał, który jednak odnaleziono krótko potem pod samochodem kilka ulic dalej.

Nie jest to niestety pierwszy taki incydent w tym kościele. Według „Westdeutsche Zeitung” w styczniu 2023 r. nieznani włamywacze dostali się do zakrystii, w której pozostawili liczne zniszczenia, wybijając dziury w drzwiach. Skradziono wówczas liczne przedmioty sakralne, które ok. pół roku później znalazł jeden z mieszkańców na dachu garażu. Wśród odnalezionych przedmiotów była monstrancja i kilka kielichów.

Komentując obecne włamanie, ks. Süß podkreślił, że zniszczenia materialne nie są zbyt duże, jednak „z pewnością jest [wysoka] wartość sentymentalna”. Jednocześnie zauważył, że w czasie kradzieży musiało dojść do zranienia włamywacza, bo na ołtarzu znaleziono plamy krwi. Proboszcz dodał, że dokona poświęcenia ołtarza i wkrótce zostaną rozważone dodatkowe możliwości zabezpieczenia świątyni.

Andreas Wailzer, komentując włamanie na portalu „Life Site News”, przypomina, że w ostatnich latach nasiliły się w Europie ataki na kościoły, a Niemcy należą do państw, gdzie odnotowano największą liczbę podpaleń budynków kościelnych w 2024 r. Według raportu OIDAC Europe takich incydentów było tam wówczas 33.

jjf/LifeSiteNews.com

 

 

Źródło: Fronda.pl

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