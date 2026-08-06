Wymiana dokumentu bez ponownego egzaminu

Kierowcy nie będą musieli ponownie zdawać egzaminu. Bezterminowe uprawnienia, między innymi kategorii B, zostaną zachowane. Ograniczony termin ważności – wynoszący maksymalnie 15 lat – otrzyma natomiast nowy dokument. Po jego upływie konieczna będzie kolejna wymiana.

Prawo jazdy można wymienić wcześniej na wniosek właściciela. W 2026 roku obowiązek ten dotyczy przede wszystkim osób, których dokument lub konkretna kategoria traci ważność, a także kierowców, którzy zmienili nazwisko albo zgubili lub zniszczyli prawo jazdy.

Nie jest natomiast przesądzone, że wydanie dokumentu ma kosztować 115,50 zł. Taka kwota znalazła się w projekcie rozporządzenia, jednak obowiązująca stawka nadal wynosi 100 zł. Podwyżka zacznie obowiązywać dopiero po przyjęciu i opublikowaniu nowych przepisów. Twierdzenie, że rząd podał już „ostateczną cenę”, jest więc przedwczesne.