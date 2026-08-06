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Uwaga

Bezterminowe prawa jazdy znikną. Termin jest pewny, nowa cena jeszcze nie

Około 15 mln polskich kierowców będzie musiało wymienić bezterminowe prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 roku. Operacja rozpocznie się 19 stycznia 2028 roku i potrwa do 18 stycznia 2033 roku. Szczegółowy harmonogram ma dopiero zostać określony w rozporządzeniu ministra infrastruktury.

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Prawo jazdy, zdj. ilustracyjne
Prawo jazdy, zdj. ilustracyjne · fot. via Wikipedia.org, Pixabay.com

Wymiana dokumentu bez ponownego egzaminu

Kierowcy nie będą musieli ponownie zdawać egzaminu. Bezterminowe uprawnienia, między innymi kategorii B, zostaną zachowane. Ograniczony termin ważności – wynoszący maksymalnie 15 lat – otrzyma natomiast nowy dokument. Po jego upływie konieczna będzie kolejna wymiana.

Prawo jazdy można wymienić wcześniej na wniosek właściciela. W 2026 roku obowiązek ten dotyczy przede wszystkim osób, których dokument lub konkretna kategoria traci ważność, a także kierowców, którzy zmienili nazwisko albo zgubili lub zniszczyli prawo jazdy.

Nie jest natomiast przesądzone, że wydanie dokumentu ma kosztować 115,50 zł. Taka kwota znalazła się w projekcie rozporządzenia, jednak obowiązująca stawka nadal wynosi 100 zł. Podwyżka zacznie obowiązywać dopiero po przyjęciu i opublikowaniu nowych przepisów. Twierdzenie, że rząd podał już „ostateczną cenę”, jest więc przedwczesne.

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