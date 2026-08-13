Prof. Stola gościł w poniedziałek w programie „Najważniejsze pytania” na antenie Polsat News, gdzie stwierdził, iż „oczekiwanie, że Ukraińcy teraz się poważnie rozliczą z dziedzictwem UPA jest po prostu nierealistyczne”.

- „Gdybyśmy prowadzili tę debatę mówiąc tak: >>drodzy ukraińscy przyjaciele, uważamy, że bohaterowie UPA, których wybraliście sobie na patronów waszej jednostki wojskowej, nie są dobrymi patronami dla was samych<<”

- mówił.

Dalej przekonywał, że „my mieliśmy podobnych ludzi”.

- „U nas się to nazywało Narodowe Siły Zbrojne i ONR”

- powiedział.

Stwierdził, że grupy te „miały bardzo podobny program” do Ukraińskiej Powstańczej Armii.

- „Byli wrogami demokracji i wrogami mniejszości narodowych. I uważamy, że byliby to źli bohaterowie dla polskiej jednostki wojskowej”

- mówił, dalej demonstrując, w jaki sposób powinniśmy zwracać się do Ukraińców.

Bąkiewicz protestuje

Słowa dyrektora POLIN oburzyły Roberta Bąkiewicza.

- „Zrównywanie NSZ z bandytami z UPA to skandaliczne kłamstwo historyczne. NSZ walczyły z dwoma okrutnymi okupantami o wolną i niepodległą Polskę, UPA mordowała siekierami dziesiątki tysięcy bezbronnych kobiet i dzieci”

- przypomniał działacz.

- „Jeśli chodzi o POLIN to nie pierwszy raz słyszymy tam jad sączący się wobec Polaków. Ale ten wywód prof. Stoli – jakże wymownej i symbolicznej wizytówki całej polityki kadrowej rządu Tuska – to już absolutne przegięcie. Polscy podatnicy nie powinni finansować kogoś, kto w tak skrajny sposób uderza w polską pamięć narodową. Czas na natychmiastową dymisję!”

- dodał.