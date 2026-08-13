Na początku tygodnia w mediach społecznościowych Marynarki Wojennej pojawiło się nagranie zachęcające do udziału w obchodach Święta Wojska Polskiego. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że na nagraniu zrealizowanym na terenie Portu Wojennego w Świnoujściu pojawił się… „Edward Warchocki” – chiński robot humanoidalny Unitree G1.

W przekazanym wczoraj PAP oświadczeniu rzecznik stacjonującej w tym porcie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski zapewniał, że robot przebywał wyłącznie w określonym miejscu i nie poruszał się po terenie jednostki. Nie miał dostępu do infrastruktury i miejsc zastrzeżonych. Dziś do sprawy odniosła się na antenie RMF24 wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która przyznała, że komuś zabrakło wyobraźni.

- „Mamy już te wyjaśnienia ze strony tamtejszego dowództwa mówiące o tym, że ten teren, gdzie mógł się poruszać, był bardzo ograniczony i było to wszystko pod kontrolą. Istotnie, ostatnio wprowadziliśmy przepisy, które zakazują m.in. chińskich pojazdów na terenie jednostek wojskowych. Pewnie tak, pewnie było tak, że fejm i instagramik wziął, czasem bierze górę nad rozsądkiem”

- powiedziała.

Zastrzegła przy tym, że jest zbyt wcześnie, by mówić o jakichś decyzjach personalnych po tym wydarzeniu.