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Skandal

Chiński robot atrakcją… w porcie Marynarki Wojennej. Tak tłumaczy się MON

Eksperci wiele mówią w ostatnim czasie o zagrożeniu, jakie generują chociażby chińskie samochody na polskich drogach. Sztab Generalny WP wprowadził nawet zakaz wjazdu takich aut na teren obiektów wojskowych. Tym większe było zaskoczenie, kiedy w mediach społecznościowych Marynarki Wojennej pojawiło się nagranie z… chińskim robotem humanoidalnym, odwiedzającym teren portu wojennego. Teraz skandal próbuje tłumaczyć wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

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Fot. screenshot: YouTube (RMF24)/Facebook (Marek Kępa)
Fot. screenshot: YouTube (RMF24)/Facebook (Marek Kępa)

Na początku tygodnia w mediach społecznościowych Marynarki Wojennej pojawiło się nagranie zachęcające do udziału w obchodach Święta Wojska Polskiego. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że na nagraniu zrealizowanym na terenie Portu Wojennego w Świnoujściu pojawił się… „Edward Warchocki” – chiński robot humanoidalny Unitree G1. 

W przekazanym wczoraj PAP oświadczeniu rzecznik stacjonującej w tym porcie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski zapewniał, że robot przebywał wyłącznie w określonym miejscu i nie poruszał się po terenie jednostki. Nie miał dostępu do infrastruktury i miejsc zastrzeżonych. Dziś do sprawy odniosła się na antenie RMF24 wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która przyznała, że komuś zabrakło wyobraźni.

- „Mamy już te wyjaśnienia ze strony tamtejszego dowództwa mówiące o tym, że ten teren, gdzie mógł się poruszać, był bardzo ograniczony i było to wszystko pod kontrolą. Istotnie, ostatnio wprowadziliśmy przepisy, które zakazują m.in. chińskich pojazdów na terenie jednostek wojskowych. Pewnie tak, pewnie było tak, że fejm i instagramik wziął, czasem bierze górę nad rozsądkiem”

- powiedziała.

Zastrzegła przy tym, że jest zbyt wcześnie, by mówić o jakichś decyzjach personalnych po tym wydarzeniu. 

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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