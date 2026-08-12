W Stoczni Wojennej w Gdyni odbyła się dziś uroczystość chrztu i nadania imienia ORP „Wicher”. W czasie swojego przemówienia prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że wejście okrętu do służby stało się możliwe dzięki rządom Zjednoczonej Prawicy.

- „Dzisiaj dokonuje się rzecz wyjątkowa i pełen przełom, który rozpoczął się w fazie formalnej, biurokratycznej, pewnej fazie marzeń, niezrealizowanych, jak wskazywał pan premier (Tusk - red.) w roku 2013-2014. Formalnych kształtów nabrał w lipcu 2021 roku i to wówczas stworzono ten projekt, który wychodzi daleko ponad horyzont morski. (…) Ten projekt i program "Miecznik" był impulsem dla pomysłu przemysłu stoczniowego. Przy dobrze skalibrowanych możliwościach finansów publicznych, przy mocnym polskim budżecie udało stworzyć się projekt, który jest wyznacznikiem na kolejne lata (…) Coś wyjątkowego stało się w lipcu 2021 roku”

- zauważył.

Premier Donald Tusk nawet prawie podziękował obecnemu na uroczystości byłemu szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi.

- „Chciałem podziękować wszystkim. Mam w pamięci, jak już to wspomniano tutaj ten rok 2013-2014 w czasie mojej drugiej kadencji, kiedy te idee się rodziły. Ale trzeba było wysiłków moich następców... i trzeba też wysiłków tego rządu i będzie trzeba wysiłku przyszłych rządów niezależnie od tego jakiej politycznej proweniencji, żeby >>Wicher<<, >>Burza<<, >>Huragan<< już na morzu mogły pełnić swoją straż”

- mówił.

Sobkowiak-Czarnecka atakuje prezydenta

Wreszcie jednak na mównicę weszła wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która… zaczęła atakować prezydenta.

- „To, że możemy z dumą powiedzieć, że tym razem nie ma żadnych awarii, żadnych zmian planu, nagłych zrywań kontraktów, to najlepszy dowód na to, że w zgodzie możemy więcej”

- powiedziała.

Następnie nawiązała do pożyczki SAFE, której stała się twarzą.

- „I, panie prezydencie, 5 proc. PKB na obronność? Tak, ale współpraca ponad podziałami związana z bezpieczeństwem to też wspólne działanie, żeby funduszy na bezpieczeństwo było jak najwięcej. Ja się cieszę, że wykonywany w tej stoczni okręt Ratownik finansujemy z mechanizmu SAFE”

- stwierdziła.

- „Mam nadzieję, że pan prezydent może w końcu zmienić zdanie i zacznie nas popierać w tych dobrych ideach, bo to prawda, dobra jest współpraca. Miarą odwagi jest kontynuowanie tego, co robią poprzednicy, ale miarą odwagi jest też niewetowanie wszystkiego, tylko dobre decyzje dla dobra Polski”

- dodała.