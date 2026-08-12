Marcin Romanowski wystąpił o list żelazny

Sensacyjnymi informacjami dzieli się portal RMF24.pl, wedle którego poseł Romanowski ujawnił, iż przebywa obecnie w mołdawskim Tyraspolu – stolicy samozwańczej Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej. Takie miejsce przebywania miał zadeklarować w skierowanym do sądu wniosku o „list żelazny”.

- „Dokument w tej sprawie został zarejestrowany w sądzie okręgowym w zeszłym tygodniu. Jest podpisany osobiście przez podejrzanego. Poseł PiS zobowiązał się do osobistego stawiennictwa przed organami wymiaru sprawiedliwości pod warunkiem, że będzie odpowiadał z wolnej stopy. Na dokumencie widnieje jego adres. To Tyraspol, stolica Naddniestrza”

- podaje portal rozgłośni.