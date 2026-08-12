Jednym z tematów, którymi w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi próbowano atakować Karol Nawrockiego, było rzekomo bezprawne korzystanie przez niego z pokoju w kompleksie należącym do gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej, kiedy był jego dyrektorem. Narrację tę ostatecznie podważyła prokuratura, która umorzyła śledztwo w tej sprawie.

- „Przyczyną umorzenia śledztwa było stwierdzenie, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego”

- przekazali śledczy.

W ramach śledztwa przesłuchano 41 świadków. Prokuratura podkreśliła, że ustalono, iż dyrektor muzeum miał prawo udzielać ulg i zwolnień z opłat za korzystanie z apartamentów.

Sam Karol Nawrocki wyjaśniał, że w czasie pandemii dwukrotnie odbywał w apartamencie 10-dniową kwarantannę, pracując w tym czasie zdalnie. Lokal służył ponadto jako miejsce spotkań z gośćmi placówki.