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Polityka

Miała być „afera Nawrockiego”. Prokuratura umorzyła śledztwo ws. apartamentu

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła śledztwo dot. rzekomego przekroczenia uprawnień przez dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Karola Nawrockiego. Tym samym upadła budowana przez obóz władzy narracja, wedle której prezydent, jako dyrektor muzeum, miał bezprawnie korzystać z pokoi należących do muzeum.

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Fot. screenshot: YouTube
Fot. screenshot: YouTube

Jednym z tematów, którymi w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi próbowano atakować Karol Nawrockiego, było rzekomo bezprawne korzystanie przez niego z pokoju w kompleksie należącym do gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej, kiedy był jego dyrektorem. Narrację tę ostatecznie podważyła prokuratura, która umorzyła śledztwo w tej sprawie.

- „Przyczyną umorzenia śledztwa było stwierdzenie, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego”

- przekazali śledczy.

W ramach śledztwa przesłuchano 41 świadków. Prokuratura podkreśliła, że ustalono, iż dyrektor muzeum miał prawo udzielać ulg i zwolnień z opłat za korzystanie z apartamentów.

Sam Karol Nawrocki wyjaśniał, że w czasie pandemii dwukrotnie odbywał w apartamencie 10-dniową kwarantannę, pracując w tym czasie zdalnie. Lokal służył ponadto jako miejsce spotkań z gośćmi placówki.

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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