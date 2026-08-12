Wskazując na problemy, które generuje wprowadzony przez rząd Donalda Tuska system kaucyjny, Konfederacja wniosła projekt dot. jego likwidacji. W obronie systemu stanęła w programie „Graffiti” minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

- „Tę ustawę trzeba szybko odrzucić i musi ona szybko wylądować w koszu. To jest nieodpowiedzialne myślenie o państwie, obywatelach, przedsiębiorcach”

- mówiła o projekcie Konfederacji.

Przekonywała, że wprowadzenie systemu kaucyjnego sprawiło, iż w przestrzeni publicznej jest zdecydowanie czyściej.

- „Ja wiem, że niektórzy panowie mają problem z odniesieniem nawet czasami naczynia do zmywarki, pewnie tak samo puszki do kaucjomatu, ale naprawdę to jest w naszym wspólnym interesie, żeby ten system dobrze zafunkcjonował”

- wypaliła wreszcie reprezentantka rządu Donalda Tuska.