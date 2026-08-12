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Prezydent na treningu „Formozy”

Prezydent Karol Nawrocki wziął dziś udział w uroczystości nadania imienia i chrztu nowej fregaty Marynarki Wojennej. Wcześniej, odwiedzając Gdynię, głowa państwa skorzystała z okazji, by spotkać się z żołnierzami „Formozy”, a nawet… zrobić z nimi trening.

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Fot. Mikołaj Bujak/KPRP za: Facebook (Jednostka Wojskowa Formoza)
Fot. Mikołaj Bujak/KPRP za: Facebook (Jednostka Wojskowa Formoza)

Prezydent złożył wizytę w siedzibie Jednostki Wojskowej Formoza im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego w Gdyni. Karol Nawrocki nie tylko rozmawiał z żołnierzami, poznając kulisy ich służby, ale również wziął udział w ich treningu. 

- „Dziękuję żołnierzom JW >>Formoza<< za konkretne rozmowy i jeszcze bardziej konkretny trening”

- napisał w mediach społecznościowych.

Prezydent, który w przeszłości trenował boks, wciąż nie rezygnuje z treningów i dba, by być nie tylko w dobrej formie intelektualnej, ale również fizycznej. Dlatego nie dziwi, że podołał wspólnej rozgrzewce i treningowi siłowemu z żołnierzami. 

Źródło: Przeglądsportowy.onet.pl, Fronda.pl

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