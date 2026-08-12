Prezydent złożył wizytę w siedzibie Jednostki Wojskowej Formoza im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego w Gdyni. Karol Nawrocki nie tylko rozmawiał z żołnierzami, poznając kulisy ich służby, ale również wziął udział w ich treningu.

- „Dziękuję żołnierzom JW >>Formoza<< za konkretne rozmowy i jeszcze bardziej konkretny trening”

- napisał w mediach społecznościowych.

Prezydent, który w przeszłości trenował boks, wciąż nie rezygnuje z treningów i dba, by być nie tylko w dobrej formie intelektualnej, ale również fizycznej. Dlatego nie dziwi, że podołał wspólnej rozgrzewce i treningowi siłowemu z żołnierzami.