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Wojsko

„Będziemy morską potęgą”. Premier chwali się sukcesem rządu PiS

„My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą” – zapewnił premier Donald Tusk, biorąc dziś udział w uroczystości nadania imienia i chrztu nowej fregaty Marynarki Wojennej. To jednak z trzech fregat, na zakup których umowę w 2021 roku podpisał ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

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Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)

ORP „Wicher” to pierwszy z trzech Mieczników, który już jutro zostanie zwodowany. W dzisiejszej uroczystości chrztu okrętu udział wziął premier Donald Tusk.

- „Wszyscy długo czekaliśmy na ten moment. Pamiętam jeszcze rok 2013, 2014, kiedy rodził się te projekty, jeszcze wtedy bardziej w naszej wyobraźni, później na papierze. Projekty typu >>Miecznik<<, >>Kormoran<<. Musiało minąć wiele, wiele lat, żeby doczekać tego momentu”

- mówił szef rządu.

Stwierdził, że nawet Brytyjczycy „z zazdrością patrzyli na to, jak wygląda polska wersja fregaty”. 

- „My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą (...) niewiele jest tego typu jednostek, jakimi my będziemy dysponowali”

- powiedział.

- „Potencjalny napastnik zastanowi się wiele razy zanim podejmie wrogie działania, mając na uwadze to, że dysponujemy takimi możliwościami jak >>ORP Wicher<< czy kolejne okręty, które są w budowie”

- dodał.

Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej zapomniał jedynie wspomnieć, że umowę na budowę tych fregat dla polskiej marynarki podpisał w 2021 roku Mariusz Błaszczak, w ramach krytykowanych przez ówczesną opozycję inwestycji zbrojeniowych. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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