ORP „Wicher” to pierwszy z trzech Mieczników, który już jutro zostanie zwodowany. W dzisiejszej uroczystości chrztu okrętu udział wziął premier Donald Tusk.

- „Wszyscy długo czekaliśmy na ten moment. Pamiętam jeszcze rok 2013, 2014, kiedy rodził się te projekty, jeszcze wtedy bardziej w naszej wyobraźni, później na papierze. Projekty typu >>Miecznik<<, >>Kormoran<<. Musiało minąć wiele, wiele lat, żeby doczekać tego momentu”

- mówił szef rządu.

Stwierdził, że nawet Brytyjczycy „z zazdrością patrzyli na to, jak wygląda polska wersja fregaty”.

- „My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą (...) niewiele jest tego typu jednostek, jakimi my będziemy dysponowali”

- powiedział.

- „Potencjalny napastnik zastanowi się wiele razy zanim podejmie wrogie działania, mając na uwadze to, że dysponujemy takimi możliwościami jak >>ORP Wicher<< czy kolejne okręty, które są w budowie”

- dodał.

Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej zapomniał jedynie wspomnieć, że umowę na budowę tych fregat dla polskiej marynarki podpisał w 2021 roku Mariusz Błaszczak, w ramach krytykowanych przez ówczesną opozycję inwestycji zbrojeniowych.