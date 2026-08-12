Do Polski przyjeżdża portugalski duchowny, ks. Guilherme Peixoto, znany jako DJ Padre Guilherme, który zdobył międzynarodową popularność grając koncert techno na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Duchowny wystąpi w Trójmieście i Opolu. Wątpliwości co do tych wydarzeń ma jednak ks. prof. Andrzej Kobyliński.

- „Jestem głęboko zdumiony, że te występy są promowane w naszym kraju przez biskupów Kościoła katolickiego”

- stwierdził duchowny, cytowany przez opolską „Gazetę Wyborczą”.

- „Zapraszają dziwnego DJ-a z Portugalii, który robi zabawę z religii, zamiast dążyć do oczyszczenia Kościoła ze skandali obyczajowych i skupić się na tym, żeby w pocie czoła odzyskać utracone zaufanie wiernych, w tym młodych ludzi”

- dodał.

W ocenie etyka, polscy biskupi aprobują takie wydarzenia, ponieważ przyciągają one tłumy do kościołów czy na sportowe hale.

- „Brakuje głębszych pytań o to, czy te nowe metody ewangelizacyjne można pogodzić z nauczaniem Jezusa z Nazaretu, czy są one zgodne z tradycją Kościoła, czy są dobre dla psychiki, duszy oraz sumienia dzieci i młodzieży”

- wskazuje.

Duchowny ma co do tego wątpliwości.

- „Nie widzę w tych koncertach żadnego autentycznego elementu duchowego. Poza drobnymi symbolami religijnymi ich forma i treść nie mają nic wspólnego z tradycyjnie rozumianym chrześcijaństwem. Trudno pogodzić techno z Ewangelią”

- podkreśla.