Niedawno ogromny skandal wywołało ujawnienie przekazania Ukrainie pocisków do systemów Patriot, o czym wcześniej rząd nie tylko nie informował opinii publicznej, ale również parlamentarzystów ani prezydenta. Teraz Ukraina prosi o kolejne pociski, a decyzję w tej sprawie zapowiedziała na antenie RMF24 wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

- „Istotnie, po tym, jak wleciała ostatnio po raz pierwszy w historii uzbrojona rosyjska rakieta na teren państwa NATO, czyli do nas, premier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił jasno: mimo tej całej politycznej jatki, która była wcześniej, czy słusznie przekazywaliśmy pociski, dzisiaj jest skłonny do tego, żeby przekazać kolejne, bo woli, żeby taka rakieta była zestrzelona nad terenem Ukrainy, a nie wlatywała do nas”

- powiedziała.

Kiedy więc zapadnie decyzja wie?

- „Myślę, że to jest kwestia najbliższych dni”

- stwierdziła Sobkowiak-Czarnecka.

Błaszczak: To nieakceptowalne

Na wystąpienie wiceszefowej MON zareagował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

- „Wiceminister MON właśnie zapowiedziała, że w ciągu najbliższych dni może zapaść decyzja o oddaniu Ukrainie pocisków do systemu Patriot. To jest absolutnie nieakceptowalne”

- napisał b. szef MON na X.com.

- „Te rakiety zostały kupione po to, żeby bronić polskiego nieba, polskich miast i polskich rodzin. Nie po to, żeby rząd Donalda Tuska rozdawał je kosztem naszego bezpieczeństwa”

- podkreślił.