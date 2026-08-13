Media: Mogły wyciec dane żołnierzy i pracowników MON

W wyniku ataku na zajmującą się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej firmę MyDr przestępcy przejęli wrażliwe dane nawet 19 mln Polaków. Do czego mogą zostać one wykorzystane? Opozycja przestrzega, że w najbliższych dniach mogą zacząć być publikowane prawdziwe lub sfabrykowane dane osób publicznych, co będzie miało je skompromitować. Przestępcy mogą też wykorzystać dane do szantażowania osób, na które chcieliby wpłynąć.

Polsat News donosi, że pracownicy resortu obrony otrzymali specjalne komunikaty informujące o zagrożeniach związanych z wyciekiem ich danych.

- „W wyniku wycieku danych z firmy MyDr, hakerzy mogli uzyskać dostęp do danych osobowych i medycznych żołnierzy oraz pracowników MON. Jak dowiedział się Polsat News, osoby zatrudnione w resorcie otrzymały w tej sprawie komunikat na swoje skrzynki mailowe”

- podał portal stacji.

W komunikacie wskazano, że przestępcy mogli uzyskać dostęp do danych osobowych, ale również do danych medycznych, takich jak informacje o wizytach czy przebiegu leczenia. Wobec tego pracownikom zalecono dokładną weryfikację otrzymywanych wiadomości oraz zastrzeżenie numeru PESEL.